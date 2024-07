POL-NOM: Energy-Dosen versucht zu klauen

Northeim (ots) - Hardegsen OT Hevensen, Bundesstraße 446, Donnerstag, 18.07.2024, 16.50 Uhr HEVENSEN (Wol) - Wegen Unachtsamkeit gegen Leiplanke gefahren. Am Donnerstag gegen 16.50 Uhr kam es auf der B 446 zwischen Lütgenrode und Hardegsen auf Höhe Hevensen zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Der 35-jährige Fahrzeugführer (Hildesheim) des VW gab an, dass er in Gedanken war und nicht bemerkt habe, dass er auf ...

