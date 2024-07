Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten KKR-Fahrer

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, zwischen Sudershauen und Spanbeck, Samstag, 20.07.2024, 11:00 Uhr

Northeim (pel) Ein 52-jähriger Mann aus Osnabrück befuhr mit seinem Kleinkrafrad (KKR) die K415 von Sudershausen in Richtung Spanbeck. In gleicher Richtung vor ihm fuhr ein 59-Jähriger Göttinger mit seinem Pkw VW. Dieser beabsichtigte nach rechts in einen Feldweg abzubiegen. Der KKR-Fahrer bemerkte dieses Vorhaben zu spät und fuhr auf den Pkw VW auf.

Es kam schließlich zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der 52-jährige KKR-Fahrer aus Osnabrück leicht verletzt wurde. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sowohl an dem KKR, als auch am Pkw VW entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von 9000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell