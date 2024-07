Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand in Sozialunterkunft

Ludwigsburg (ots)

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen 44 Jahre alten Bewohner einer Sozialunterkunft in der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen. Der Mann selbst hatte am Montag (01.07.2024) gegen 09.15 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten bei ihrem Eintreffen kein offenes Feuer mehr in dem von dem 44-Jährigen und einer 50 Jahre alten Frau bewohnten Zimmer fest. Allerdings mussten noch Glutnester gelöscht werden. Die Frau und der Tatverdächtige befanden sich vor der Unterkunft. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise entstand das Feuer, da eine Kerze umgefallen war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Carl-Benz-Straße musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell