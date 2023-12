Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer in Schalke-Nord in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend, 20. Dezember 2023, einen Randalierer an der Parallelstraße in Schalke-Nord zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Zwei Frauen riefen um 22.10 Uhr die Beamten um Hilfe, weil sie von dem Unbekannten, offensichtlich stark alkoholisierten Mann mit einem Messer bedroht worden waren. Als sich die Frauen mit einem Spaten vor dem Mann schützen wollten, schlug er nach ihnen und entfernte sich anschließend in ein Haus auf der Straße. Die Beamten trafen den Mann schließlich in dem Haus an. Dort konnten sie auch ein Klappmesser auffinden und sicherstellen. Da sich der offensichtlich alkoholisierte Mann gegenüber den Beamten aggressiv verhielt, nahmen ihn die Beamten mit und brachten ihn in das Gewahrsam. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 39-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

