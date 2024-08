Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, B31, B311, Lkr. Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr B31/B311 zwischen Donaueschingen und Immendingen - zwei Personen verletzt (24.08.2024)

GEisingen, B31, B311 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagvormittag im Kreisverkehr auf der Bundesstraße 31/311 zwischen Donaueschingen und Immendingen ereignet hat. Eine 75-Jährige fuhr mit einem Toyota aus Kirchen-Hausen kommend in den zweispurigen Kreisel ein, um diesen in Richtung Immendingen wieder zu verlassen. Dabei wechselte die Frau unvermittelt den Fahrstreifen und touchierte in der Folge einen VW einer 35-Jährigen, die ebenfalls in Richtung Immendingen unterwegs war. Durch die Kollision erlitten die 35-Jährige und deren Kind leichte Verletzungen. Neben der Polizei waren das DRK mit Rettungswagen und Notarzt und die Feuerwehr Geisingen mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme erfolgte für etwa eine Stunde eine einspurige Sperrung der B311, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell