Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Burgstraße - Volvo überschlägt sich (23.08.2024)

Singen (ots)

Am Freitagnachmittag hat sich auf der Burgstraße ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 50-Jähriger fuhr mit einem Volvo XC60 auf der Burgstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 54 touchierte der Mann aus unbekannter Ursache einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda. In Folge des Aufpralls überschlug sich der Volvo und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 50-Jährige befreite sich selbstständig aus dem demolierten Wagen und kam anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

