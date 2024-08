POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Apotheke gesucht

Ratzeburg (ots) - 13. August 2024 | Kreis Stormarn - 11.-12.08.2024 - Ahrensburg In der Nacht vom 11.08.2024, 23.00 Uhr auf den 12.08.2024, 06.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Königstraße in Ahrensburg. Bislang unbekannte Täter drangen über eine ge- aber unverschlossene Tür in die Räumlichkeiten des Hauses ein und durchsuchten es anschließend nach Wertgegenständen. Zur Art des ...

