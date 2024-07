Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Dieb in grenzüberschreitender Tram festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, dem räuberischer Diebstahl vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft.

Am späten Dienstagabend, dem 9. Juli 2024 geriet der 37-Jährige in der grenzüberschreitenden Straßenbahnlinie am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den polnischen Staatsangehörigen bestand. Wegen des Vorwurfs, Anfang dieses Jahres mehrer Diebstähle begangen zu haben und danach untergetaucht zu sein, erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er auf seine Gerichtsverhandlung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell