POL-E: Essen: Radfahrer von Straßenbahn erfasst - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45144 E-Frohnhausen: Am Freitagabend (19. April) bedrohten zwei Unbekannte die Angestellte eines Kiosks mit einer Schusswaffe. Nachdem sich die Frau in einen Nebenraum geflüchtet hatte, rannten die beiden Männer ohne Beute davon. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 18 Uhr betraten zwei Männer einen Kiosk an der Busehofstraße. Während der eine in ...

mehr