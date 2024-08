Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem toom-Parkplatz - schwarzen Seat Ibiza angefahren und geflüchtet (24.08.2024)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Reichenaustraße eine Unfallflucht begangen. Im Zeitraum zwischen 16.55 Uhr und 17.10 Uhr touchierte der Unbekannte den vor dem "toom" abgestellten schwarzen Seat Ibiza, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an der hinteren Stoßstange. Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen, fuhr er jedoch anschließend davon. An dem Seat entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell