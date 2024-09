Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und versuchter Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim - Tiefenbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstagabend 21 Uhr und Mittwochmorgen 7 Uhr wurde in der Friedrich-Gehring-Straße versucht sich Zugang zu einem Anbau eines Wohnhauses zu verschaffen. Unbekannte versuchten hierzu durch die Türe zu gelangen, was jedoch nicht funktionierte. Entwendet wurde dementsprechend nichts, jedoch bittet das Polizeirevier Crailsheim um Hinweise zu den Unbekannten. Zeugen welche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Pkw fährt gegen Hauswand

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr verwechselte ein 36-jähriger Mazda-Fahrer Gas mit der Bremse und fuhr daraufhin gegen eine Hauswand eines Lebensmitteleinzelhandels in der Haller Straße. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro, da zudem ein Werbeplakat beschädigt wurde.

Fichtenberg: Frontalzusammenstoß auf der L1066

Auf der L1066 kam es am späten Donnerstagnachmittag gegen 16:35 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkws. Nach ersten Erkenntnis befuhr eine 18-jährige Seat-Fahrerin von Gaildorf in Fahrtrichtung Mittelrot, als sie kurz vor Mittelrot auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern kam. Daraufhin kollidierte der Seat mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Audi-Fahrer, woraufhin dieser nach rechts in eine angrenzende Wiese geschleudert wurde. Die 18-Jährige kam in der Fahrbahnmitte schließlich zum Stehen. Die angerückte Feuerwehr musste die junge Fahrerin aus ihrem Pkw geborgen werden, da sie durch den Zusammenstoß eingeklemmt wurde. Sie musste daraufhin schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 60-jährige Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand durch die Kollision ein Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die L1066 kurzzeitig gesperrt.

Gaildorf: Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Opel-Fahrer die Gaildorfer Straße in Richtung Ortsausgang. Hierbei kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 20-jährigen Mercedes-Fahrer. Durch den Unfall wurde der 25-Jährige schwer verletzt, er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Die Fahrbahn musste im Zuge der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell