Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Pkw zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Ford am Donnerstag gegen 1:40 Uhr auf der B290 in Richtung Frankenreute, Abzweigung Schwabsberg. Nach eigenen Angaben wich er einem Gegenstand, der auf der rechten Fahrspur lag, aus und kam aufgrund dessen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam seitlich liegend im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer wurde vorsorglich zu Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw, an welchem ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Zwischen Donnerstagabend, 05.09.24, und Freitagnachmittag, 06.09.24, wurde ein Audi, der in der Tiefen Klinge geparkt war, zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Lorch: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Ein 18-jähriger Fahrer eines BMWs versuchte sich am Mittwoch gegen 22:20 Uhr in der Wilhelmstraße einer Polizeikontrolle zu entziehen. Trotz Anhaltesignalen schaltete er die Fahrzeugbeleuchtung aus und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Plüderhausen. Aufgrund einer Straßensperrung bremste der 18-Jährige ab und fuhr rechts in die Stuttgarter Straße ein. Dort befuhr er den Kreisverkehr linksseitig und bog in die Gaisgasse ein. Nachdem er in der Kirchstraße entgegen der Einbahnstraße fuhr, bog er auf einen Schotterparkplatz ein. Dort konnte er von der Polizei gestellt und kontrolliert werden. Der junge Fahrer befand sich - gemäß durchgeführtem Vortest - unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Personen, die durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/358-0 zu melden.

Iggingen: Kennzeichen und Fahrzeugschein entwendet

Aus einer unverschlossenen Garage in der Unterbachenstraße wurde am Mittwoch gegen 17:10 Uhr das hintere Kennzeichen sowie der Fahrzeugschein eines Pkws entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 0 7171 358-153 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 19 Uhr und 21:30 Uhr einen in der Oberen Zeiselbergstraße geparkten Madza und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell