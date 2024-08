Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Rostock-Gehlsdorf

Rostock (ots)

Nach einem Brand auf einer Station in Rostock-Gehlsdorf hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Gegen 17:00 Uhr am vergangenen Donnerstag, 15.08.2024, wurde die Polizei Rostock über einen Brand auf einer Station der Universitätsklinik Rostock-Gehlsdorf informiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es in einem Zimmer zu einem Schwelbrand an einer Matratze gekommen sein. Zudem wurde durch einen bisher unbekannten Täter Papier in einer Toilette in Brand gesetzt. Als die Polizei und die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr eintrafen, waren die Brände bereits durch das Klinikpersonal mittels eines Feuerlöschers gelöscht worden. Die betroffene Station wurde zunächst evakuiert. Die Evakuierung konnte jedoch nach einer Lüftung und Entwarnung durch die Feuerwehr wieder aufgehoben werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. Es wurden durch den Brand keine Personen verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlung wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Der Kriminaldauerdienst erschien vor Ort und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell