Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Ladendiebe auf frischer Tat in Warnemünde gestellt

Rostock (ots)

Nachdem am vergangenen Mittwoch drei Ladendiebe in Rostock-Warnemünde gestellt werden konnten, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Gegen 16:00 Uhr wurden drei Männer durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie Waren von Ständern verschiedener Geschäfte am Alten Strom entwendet haben sollen. Die hinzugerufenen Beamten konnten in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei die drei polnischen Tatverdächtigen im Alter von 40 und 42 Jahren im Bereich des Warnemünder Bahnhofs stellen. Die Tatverdächtigen waren den Beamten nicht unbekannt. Zuvor waren die Männer am Strand durch Störungen aufgefallen und erhielten einen Platzverweis.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten bei den stark alkoholisierten Männern die zuvor entwendeten und zum Teil durch die Tatverdächtigen bereits getragenen Kleidungsstücke sichergestellt werden. Die Männer wurden zunächst zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der entstandene Stehlschaden kann bisher nicht benannt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurden die Männer im Anschluss der Ausnüchterung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell