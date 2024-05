Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim a.B.) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 20.05.2024 gegen 17:00 Uhr wurde eine 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Herxheim am Berg verletzt. Er befuhr mit seinem MINI die Weinstraße in Fahrtrichtung Grünstadt. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Audi und einen Hyundai, die am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten waren. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt, stand augenscheinlich unter einem Schock und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der MINI war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 11000 Euro.

