POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Wald-Michelbach (ots) - Ein Zigarettenautomat in der Ludwigstraße war in der Nacht zum Dienstag (23.04.) das Ziel bisher unbekannter Täter. Die Kriminellen öffneten den Automaten gewaltsam und erbeuteten anschließend sämtliche Zigaretten. Hinweise nimmt die Polizei in Wald-Michelbach (Kommissariat 41) unter 06207/9405-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 ...

