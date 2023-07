POL-DO: Kein Personenschaden bei Brand in Restaurant auf der Münsterstraße in Dortmund

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0730 In der Nacht zu Sonntag (30. Juli) war auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Olpe und Olpe-Süd offenbar ein Schutzengel unterwegs. Denn dort fuhr gegen 3.45 Uhr ein Falschfahrer auf - und nur mit viel Glück gab es keinen Unfall. Der 23-jährige Fahrer des Autos wurde später in einem Graben in Drolshagen gefunden. Gleich ...

