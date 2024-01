Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Protestlage - 09:00 Uhr

Mittelbaden (ots)

Für den dritten Tag der "Protestaktionen der Landwirte" wurden bei den zuständigen Versammlungsbehörden nach jetzigem Kenntnisstand weitere Versammlungen angemeldet.

Unter anderem soll es erneut ganztägig zu einem Aufzug im Bereich der B 28 zwischen Oberkirch und Kehl kommen, am Nachmittag soll es im Bereich Wagshurst/L87 ebenfalls zu einem Aufzug kommen, in Oberachern/L87 zu einem Mahnfeuer und am Abend in Ettenheim (B3 Bereich A5-Anschlussstelle Ringsheim) ebenfalls zu einem Mahnfeuer im Rahmen einer Versammlung.

Die Polizei rechnet aber auch weiterhin mit Verkehrsbehinderungen durch "spontane Aktionen" im gesamten Präsidiumsbereich. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums wird lageorientiert berichten.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell