POL-OG: Achern - Kollision in Kreisverkehr

Achern (ots)

Am Dienstag sorgte ein Verkehrsunfall in der Allerheiligenstraße für Aufsehen. Gegen 12 Uhr fuhr ein 81-jähriger Peugeot-Fahrer von der Hauptstraße in den Kreisverkehr Allerheiligenstraße/Martinstraße und beachtete dabei nicht den bereits im Kreisverkehr befindlichen 56-jährigen Fahrer eines Mercedes. In der Folge kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wobei beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. /ja

