Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: aufgebrochener Zigarettenautomat

Arnstadt (ots)

Unbekannte brachen in den Morgenstunden des 06.07.23 zwischen 03:00 und 03:45 Uhr den in der Schillerstraße befindlichen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem Zigaretten und Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe. Zeugen die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten sich unter 03677/601124 bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden Bezug 0174378/2023)(mh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell