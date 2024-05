Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Grabschmuck gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 05.05.2024 Uhr bis 18.05.2024 Uhr wurde eine Madonnen Statue aus Bronze auf dem Friedhof in Im Nussriegel in Bad Dürkheim entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug ein Schraubgewinde mit dem die Statue befestigt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

