Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrerin kollidiert mit Kind und stürzt

Obrigheim (ots)

Eine 56 Jahre alte Frau zeigte der Polizei am 20.05.24 einen Verkehrsunfall nachträglich an: Sie selbst sei am 19.05.2024 gegen 20:30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße entlang in Richtung Offstein gefahren. Kurz nach der Einmündung Bockenheimer Straße sei ein Mädchen von rechts auf die Fahrbahn gelaufen und die Fahrradfahrerin sei, weil sie nicht mehr habe bremsen können, mit dem Kind zusammengestoßen. In der Folge seien beide auf die Straße gestürzt und die 56-jährige habe sich dabei leicht verletzt. Das etwa sieben bis neun Jahre alte Mädchen habe sich anscheinend ebenfalls leicht am Fuß verletzt. Erwachsene, vermutlich die Eltern des Kindes, hätten sich um dieses gekümmert und angegeben, ein Krankenhaus aufsuchen zu wollen. Umständehalber sei versäumt worden, die Personalien untereinander auszutauschen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/oder zu dem beteiligten Kind geben können, werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Grünstadt Kontakt aufzunehmen (06359/9312-0

