Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, PKW überschlägt sich, eine schwer verletzte Person

Ibbenbüren (ots)

Am Samstagmorgen (17.08.) ereignete sich gegen 07.15 Uhr auf der Riesenbecker Straße ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 62-jähriger Mann aus Riesenbeck ist mit seinem Auto die Riesenbecker Straße in Richtung Münsterstraße gefahren. In einer Linkskurve hat er in Höhe der Hausnummer 40 die Kontrolle über sein Auto verloren und ist nach links von der Fahr-bahn abgekommen. Dabei touchierte er ein Verkehrszeichen und überschlug sich anschließend. Das Auto kam auf einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell