Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher in Lämmerspiel: Zeugen gesucht

Mühlheim am Main (ots)

(sso) Bereits am vergangenen Freitag, gegen 04.15 Uhr, verschaffte sich ein etwa 1,80 Meter großer Einbrecher gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus der Bischof-Ketteler-Straße. Der Unbekannte wurde von dem aufmerksamen Eigentümer überrascht, als er eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses bereits brachial aufgeschoben hatte. Hierbei entstand Sachschaden. Beim Erkennen des Eigentümers, flüchtete der Eindringling zu Fuß in den Park hinter der Feuerwehr.

Der Täter, der letztlich ohne Beute entkam, war vollständig dunkel gekleidet. Da Fahndungsmaßnahmen und erste Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Täters führten, bittet die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 - 1234 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Offenbach 14.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell