Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfallflucht; Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz

Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Unfallflucht - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Auf rund 1.500 Euro wird der Schaden geschätzt, der im Rahmen einer Unfallflucht an einem in der Seestraße geparkten Skoda Octavia verursacht wurde. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Dienstagmorgen, gegen 9.45 Uhr, im Bereich der 30er-Hausnummern geparkt. Als er rund 30 Minuten später zurückkehrte, stellte er mehrere Kratzer fest. Diese wurden offenbar beim Rangieren während eines Parkvorgangs herbeigeführt. Hinweise nimmt die Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

2. Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz: Wer hat etwas gesehen? - Langen

(fg) Am Mittwochabend beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- beziehungsweise Ausparkvorgang einen auf dem Schwimmbadparkplatz in der Teichstraße geparkten VW Sharan. Dieser weist nun Dellen und Kratzer an der Fahrertür auf; der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 18.30 und 20.50 Uhr. Hinweisgeber melden sich bitte auf er Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Offenbach 14.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell