POL-OF: Drogenfund mit "Einladung"; Fahrzeugteilediebe hatten es auf Scheinwerfer abgesehen; Wer besprühte das Garagentor? Und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

In eigener Sache: Polizeihauptkommissar Stefan Soldner hospitiert heute und morgen in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Meldungen sind unter dem Namenskürzel "sso" verfasst.

1. Drogenfund mit "Einladung" - Offenbach

(sso) Quasi eine wörtliche Einladung sprach am Mittwochnachmittag ein mutmaßlicher Drogenbesitzer an eine Polizeistreife in Offenbach aus. Der Wohnungsinhaber aus der Hospitalstraße bat die Streife zunächst in die Wohnung, da diese ihn wegen einer in anderer Sache befragen wollten. Dort konnten die aufmerksamen Beamten dann eine Plastiktüte mit weißem Pulver feststellen. Das weiße Pulver im zweistelligen Grammbereich, mutmaßliches Amphetamin, stellten die Beamten sicher. Den 59-jährigen Offenbacher erwartet nun eine Anzeige wegen Verdachts des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln.

2. Autodiebe klauen Ford Kuga - Offenbach am Main/Lauterborn

(jm) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Mittwoch im Odenwaldring einen geparkten Ford Kuga. Nach ersten Erkenntnissen verschwand der schwarze Wagen, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, in der Zeit zwischen 20.20 und 7.30 Uhr. Dieser war auf einem Privatparkplatz im Bereich der 100er-Hausnummer abgestellt. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Mazda entwendet: Wer kann Hinweise geben? - Neu-Isenburg

(jm) Unbekannte entwendeten am Mittwoch ein geparktes Auto der Marke Mazda in der Straße "An den Grundwiesen" im Bereich der 60er-Hausnummern. In der Zeit zwischen 2.30 und 19.30 Uhr öffneten die Diebe auf unbekannte Weise das Fahrzeug und nutzten nach ersten Erkenntnissen wohl technische Hilfsmittel, um mit dem Wagen wegfahren zu können. An dem grauen Wagen waren OF-Kennzeichen angebracht. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234. In diesem Zusammenhang rät die Kriminalpolizei daher zu geeigneten Präventionsmaßnahmen:

- Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

- Nutzen Sie abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab

- Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen.

- Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Tür wirklich verschlossen ist.

- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln, die darin einen sogenannten "Funkwellenverstärker" mit sich führen.

- Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

- Weitere Informationen erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

4. Exhibitionist zeigte sich in der Nachbarschaft - Neu-Isenburg

(sso) Im Bereich der Beethovenstraße zeigte sich am Mittwochnachmittag ein Anwohner beim Spazierengehen im "Adamskostüm" der Nachbarschaft und präsentierte sich aus einiger Entfernung vor deren Fenstern. Der 30-jährige Täter entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Sittenstrolch identifiziert werden. Weitere Hinweise erbittet die Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Fahrzeugteilediebe hatten es auf Scheinwerfer abgesehen - Heusenstamm/Rembrücken

(cb) Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursachten bislang unbekannte Fahrzeugteilediebe, als sie beide Frontscheinwerfer eines Jaguar F-Pace ausbauten und mitnahmen. Der Fahrzeughalter parkte seinen orangefarbenen Wagen am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, in der Waldstraße (einstellige Hausnummern). Am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, musste der 59-jährige Rembrückener dann das Fehlen der beiden Scheinwerfer feststellen. Ersten Ermittlungen nach haben die Unbekannten zuerst die Fahrerscheibe des Autos eingeschlagen und dann den Fahrzeuginnenraum durchsucht. Anschließend öffneten sie die Motorhaube des Fahrzeuges, bauten die Scheinwerfer aus und flüchteten. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Kripohotline 069 8098-1234 zu melden.

6. Schwazer Dacia kracht in Stromverteilerkasten und beschädigt Hauswände - Hainburg/Hainstadt

(cb) Eine 35 Jahre alte Hanauerin und ihr fünfjähriger Sohn befuhren am Dienstagabend die Hauptstraße in Richtung Kleinauheim. Vermutlich aufgrund von Übermüdung kam die Fahrzeugführerin, gegen 20.50 Uhr, mit ihrem schwarzen Dacia nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen Stromkasten sowie zwei Hauswände. Die Mutter und ihr Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der schwarze SUV wurde an der Fahrzeugfront stark beschädigt. Der Fahrzeugschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Durch den Zusammenstoß mit dem Dacia wurde der Stromverteilerkasten vollständig zerstört. Hier liegt der Schaden bei etwa 5.000 Euro. Die Schadenshöhe an den beiden Hauswänden steht noch nicht fest, hier kam es zur Beschädigung des Putzes. Zeugen werden gebeten, unter der Telefonnummer 06182 8930-0 Kontakt mit der Polizei in Seligenstadt aufzunehmen.

7. Wer besprühte das Garagentor? - Seligenstadt/Froschhausen

(cb) Die Beamten der Staatschutzabteilung suchen Zeugen, welche Hinweise auf eine Sachbeschädigung geben können. Bislang unbekannte Täter hatten zwischen Freitag, 17. Mai und Freitag, 7. Juni, in der Hainstädter Straße (einstellige Hausnummern) ein Garagentor mit gelber Farbe besprüht und dadurch einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursacht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Telefonnummer 069 8098-1234.

