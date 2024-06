Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Baustellendiebe in Neubaugebiet zugange; Drei Wildunfälle in einer Nacht - Wie verhalte ich mich richtig? Und mehr

In eigener Sache: Polizeihauptkommissar Stefan Soldner hospitiert heute und morgen in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Meldungen sind unter dem Namenskürzel "sso" verfasst.

1. "Dachhaie" betrügen Hausbesitzer - Hanau

(sso) Mit dubiosen Reparaturarbeiten am Hausdach hat ein bislang unbekannter Täter am Montag eine Hausbesitzerin in der Idastraße in Steinheim um mehrere tausend Euro betrogen. Der Betrüger tauchte unangemeldet bei der 75-jährigen Bewohnerin auf und überredete sie zu einer angeblich dringend notwendigen Dachsanierung im Bereich des Kamins. Der vermeintliche Handwerker entdeckte immer mehr scheinbare Sanierungsnotwendigkeiten. Der Schwindler ließ schließlich von den Arbeiten ab, nachdem die Bewohnerin weitere Zahlungen verweigerte. Ob überhaupt eine Leistung im Sinne des Angebots erbracht wurde, bedarf weiterer Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Diese ist für weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 erreichbar. Die Polizei möchte diesen Fall zum Anlass nehmen, eindringlich vor unseriösen Geschäften an der Haustür zu warnen. Nehmen Sie keine Leistungen an der Haustür an, sondern wenden Sie sich an einen seriösen Handwerksbetrieb.

2. Langfinger nehmen E-Bike mit - Hanau/Wolfgang

(cb) Die Beamten der Polizeistation Großauheim suchen Zeugen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls von Fahrrad. Aus einer Garage einer Garagenanlage in der Forsthausstraße entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein dunkelgrünes Pedelec der Marke Bianchi. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Langfinger auf bisher unbekannte Weise in die verschlossene Garage, klauten das Pedelec und flüchteten im Anschluss mit diesem in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

3. Baustellendiebe in Neubaugebiet zugange - Rodenbach

(jm) Baustellendiebe waren zwischen Dienstag und Mittwoch in einem Neubaugebiet im Sonnenring zugange. Die Unbekannten gelangten zwischen 16.30 und 7.50 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und drangen auf bislang unbekannte Weise in den Rohbau ein. Daraus nahmen die Täter mehrere Baumaschinen, Werkzeug und Material im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrages mit. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II.

4. Hydraulikhammer gestohlen: Zeugen gesucht! - Maintal/Dörnigheim

(fg) Einen Aufsatz für einen Bagger haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag von einer Baustelle in der Kennedystraße entwendet; offenbar haben die Diebe den dazugehörigen Bagger zuvor in Bewegung gesetzt, um den Hydraulikhammer der Marke Komatsu abzumontieren und zu entwenden. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

5. Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht - Maintal

(sso) Im Laufe der heutigen Nacht hatten es Diebe auf ein in der Karlstraße abgestelltes Motorrad der Marke Honda, Typ CBR 600, Baujahr 2001, abgesehen. An dem am Fahrbahnrand abgestellten Motorrad wurden die Sicherungen auf unbekannte Weise überwunden und das Motorrad entwendet. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

6. Drei Wildunfälle in einer Nacht - Wie verhalte ich mich richtig? - Bad Orb / Flörsbachtal

(fg) Drei Wildunfälle haben Beamte der Polizeistation in Bad Orb im letzten Nachtdienst auf den Straßen ihres Zuständigkeitsgebiet aufgenommen. In allen drei Fällen blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt; die angefahrenen Tiere verendeten allesamt. Gegen 23.20 Uhr war ein 54-Jähriger in seinem VW Passat auf der Bundesstraße 276 in der Gemarkung Flörsbachtal in Richtung Bieber unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der VW-Lenker unverletzt blieb. Auf der Kreisstraße 920 in Richtung Lohrhaupten kam es zur nahezu selben Zeit ebenfalls zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reh. Am Donnerstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, kreuzte ein Rehbock die Kreisstraße 887, auf der ein Mercedes-Fahrer von Bad Orb kommend in Richtung Aufenau unterwegs war. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden; es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Wie verhalte ich mich richtig?

Die drei genannten Unfälle sind Grund genug für die Polizei, einige Tipps zu geben, wie man sich in Sachen Wildwechsel richtig verhalten kann. Bekannte Streckenabschnitte, an denen häufig Wildwechsel stattfindet, sind in der Regel mit Geschwindigkeitsbegrenzungen oder mit dem Verkehrszeichen "Wildwechsel" ausgeschildert. Die Polizei führt in diesen Bereichen auch immer wieder Verkehrskontrollen sowie Geschwindigkeitsmessungen durch, da sich Fahrzeugführer oftmals nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. In der wöchentlich vom Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlichten Blitzermeldung werden Gefahrenstrecken auch entsprechend erwähnt.

Die Polizei empfiehlt auf den gekennzeichneten Wildwechselstrecken besonders achtsam und vorausschauend zu fahren. Besonders aktiv sind Wildtiere während der Morgen- und Abenddämmerung. Autofahrer sollten daher zu diesen Zeiten besonders aufmerksam fahren und ihr Tempo entsprechend drosseln, insbesondere wenn das Verkehrszeichen Wildwechsel darauf hinweist. Wenn sich Wildtiere im Bereich der Fahrbahn aufhalten oder die Straße plötzlich queren, sollte man auf jeden Fall abbremsen, hupen und das Licht am Fahrzeug abblenden, sofern dies noch möglich ist. Ist ein Zusammenstoß unvermeidbar, sollte das Lenkrad festgehalten und möglichst die Fahrspur gehalten werden. In der Regel sind die Gefahren für den Verkehrsteilnehmer selbst und den Gegenverkehr bei Ausweichmanövern höher als der Zusammenstoß selbst. Sollte es dennoch zu einem Unfall gekommen sein, sichern Sie die Unfallstelle ab und verständigen Sie umgehend die Polizei. Bei einem Unfall informiert die eingesetzte Polizeistreife grundsätzlich den zuständigen Jagdpächter, der sich dann um das verletzte oder gar verendete Wild kümmert.

7. Zeugen gesucht nach Einbruch in Baustoffhandel - Bad Soden-Salmünster

(sso) Werkzeuge und Lasermessgeräte erbeuteten Einbrecher, die in der Nacht zum Freitag in die Büro- und Verkaufsräume eines Baustoffhandels in der Huttentalstraße eindrangen. Mit dem Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten die Eindringlinge vom Tatort. Anhand weiterer Ermittlungen ergaben sich für die Polizei jedoch folgenden Personenbeschreibungen: 1. Täter: Stark gebaut, trug eine dunkle Skimaske, eine schwarze Jacke, Handschuhe, Bluejeans und schwarze Schuhe. 2. Täter: Schlanke Statur, trug ebenfalls eine dunkle Skimaske, eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

8. Unfallflucht: Wer beschädigte den schwarzen Mercedes? - Bad Soden-Salmünster

(jm) Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag auf einem Parkplatz in der Straße "Am Palmusacker". Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 11.50 und 16.30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Fahrerseite einer Mercedes V-Klasse. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06052 9148-0.

9. Zeugen gesucht: Zwei E-Bikes aus Garage entwendet -Langenselbold

(cb) Mit zwei E-Bikes im Gesamtwert von 7.000 Euro machten sich bislang unbekannte Täter davon. Die Langfinger verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag und dem frühen Mittwochmorgen Zutritt zu einer Garage in der Gartenstraße (40er Hausnummern), zerstörten die Radschlösser und nahmen die E-Bikes mit sich. Die ermittelnden Beamten nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 19010-0 entgegen.

