Polizei Köln

POL-K: 240104-2-K Mutmaßlicher Dealer flüchtet in Straßenbahntunnel - Festnahme unter Widerstand auf den Gleisen

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (3. Januar) ist ein mutmaßlicher Dealer (17) gegen 18 Uhr am Ebertplatz vor einer Polizeikontrolle in einen Straßenbahntunnel geflohen. Eine aus Richtung Dom kommende Stadtbahnfahrerin musste eine Notbremsung einleiten. Ein Team des uniformierten Einsatztrupps stieg ins Führerhaus der in diesem Moment einfahrenden Linie 18 ein und ließ den Lockführer im Schritttempo in Richtung Breslauer Platz fahren. Alle weiteren Stadtbahnen in diesem Bereich wurden für diese Zeit angehalten. Wenig später trafen sie auf den 17-jährigen Polizeibekannten, der bei seiner Festnahme im Dunkeln auf den Gleisen massiven Widerstand leistete wodurch er selbst und die beiden Polizisten leichte Verletzungen erlitten. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Verkaufseinheiten Marihuana sowie mutmaßliches Dealgeld. Der aus Marokko stammende Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland muss sich nun in Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Widerstands und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten und wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (as/iv)

