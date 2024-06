Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Frau durch anfahrenden Bus verletzt; 47-Jähriger soll sich entblößt haben; Garage aufgebrochen und mehr

1. Frau durch anfahrenden Bus verletzt: Zeugen gesucht! - Hanau

(lei) Eine am Bussteig wartende 56 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag am Hanauer Hauptbahnhof durch einen anfahrenden Linienbus leicht verletzt worden. Nun sucht die Polizei, die wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt, nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Gegen14.35 Uhr stand die Hanauerin am Bussteig, als sie offenbar von dem ausschwenkenden Heck des losfahrenden Gelenkbusses erfasst wurde. Hierbei zog sie sich Schürfwunden an beiden Ellenbogen und eine aufgeplatzte Lippe zu, die von einem hinzugezogenen Rettungsdienst ambulant versorgt wurden. Der Fahrer des Busses, ein 60-Jähriger, fuhr zunächst weiter. Dessen Personalien konnten wenig später festgestellt werden. Die zuständigen Unfallfluchtermittler suchen nun Zeugen des Unfalls (Telefon: 069 8098-5699).

2. 47-jähriger Mann soll sich entblößt haben - Hanau

(jm) Polizeibeamte nahmen am späten Donnerstagnachmittag in der Innenstadt "Am Freiheitsplatz" einen mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig fest. Der 47-Jährige soll sich gegen 17.20 Uhr vor drei Personen im Alter von 15 bis 18 Jahren entblößt haben. Zuvor habe sich der Verdächtige der Gruppe genähert und diese angesprochen. Trotz mehrfacher Aufforderung sei der Mann nicht gegangen. In der Folge soll er seine Hose geöffnet und sich entblößt haben. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss; ein Alco-Test ergab 1,80 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Anzeigenbearbeitung übernimmt nun das Hanauer Fachkommissariat für Sexualdelikte. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Garage aufgebrochen und Elektrowerkzeuge gestohlen - Hanau/Wolfgang

(fg) In der Zeit zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, haben Unbekannte eine Garage in der Forsthausstraße aufgebrochen und mehrere Elektrowerkzeuge mitgehen lassen; es handelt sich unter anderem um ein Schlagbohrer-Set und ein Akku-Gebläse. Die Garage befindet sich im Bereich der 10er-Hausnummern. Der Wert der Beute beträgt rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau zu melden.

4. Aufbauteile von Bagger und Diesel entwendet - Biebergemünd/Roßbach

(fg) Unbekannte waren auf einer Baustelle im Bereich "Rohrmühle" zugange und entwendeten vier Außenscheinwerfer eines dortigen Baggers, eine Rundumleuchte sowie rund 200 Liter Diesel. Der Diebstahl wurde am Donnerstagmorgen bei der Polizei angezeigt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

5. 31-Jähriger bei Handgemenge leicht verletzt - Schlüchtern

(lei) Ein handfester Streit vor einem Wohnhaus in der Brückenauer Straße am Donnerstagabend ist nun ein Fall für die Schlüchterner Polizei. Den bisherigen Erkenntnissen der Beamten zufolge war dem Ganzen folgender Geschehensablauf vorausgegangen: Eine junge Frau und ihr 31-jähriger Freund waren am Donnerstagabend, kurz vor halb neun, mit einem Auto auf der Brückenauer Straße unterwegs, als sie wegen eines Mannes anhalten mussten, der in Höhe der Ahlersbacher Straße mitten auf der Straße stand. Als die 32-Jährige hupte, ging der Mann zwar zur Seite, er warf in dem Moment jedoch ziemlich energisch eine Dose auf die Fahrbahn und folgte den beiden zu dem unweit gelegenen Abstellort ihres Wagens. Hier soll der Mann auf den Wagen der Frau eingeschlagen haben, woraufhin das Pärchen ihn zur Rede stellte. Im Zuge eines Wortgefechts und eines Handgemenges, bei dem der Mann die 32-Jährige zuvor wegschubst hatte, stürzte der 31-Jährige dann zu Boden und verletzte sich leicht am Bein; hierbei wurde auch sein Mobiltelefon beschädigt. Anschließend lief der offensichtlich streitsuchende Mann davon. Bei ihm soll es sich um einen 38 Jahre alten Mann aus Schlüchtern handeln, auf den nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Körperverletzung zukommt. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Amtsnummer 06661 9610-0 zu melden.

