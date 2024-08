Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall auf der B54 erfordert Todesopfer und mehrere Verletzte

Altenberge (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am gestrigen Abend gegen 21:54 Uhr auf der B54 in Höhe Altenberge gekommen.

Eine 34-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die B 54 in Fahrtrichtung Gronau, als sie aus bislang ungeklärten Gründen zwischen den Anschlussstellen Altenberge-West und Nordwalde in den Gegenverkehr geriet. Zunächst kollidierte ihr Fahrzeug seitlich mit einem Pkw, der mit zwei 52-jährigen Frauen besetzt war und in Richtung Münster fuhr. Unmittelbar nach dem seitlichen Zusammenstoß kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem nachfolgenden, ebenfalls in Richtung Münster fahrenden Pkw. In diesem Pkw saßen zwei 28-jährige Männer, die durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurden. Sie wurden mittels Rettungswagen und Rettungshubschrauber umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Während die beiden 52-jährigen Frauen leicht verletzt wurden, verstarb die 34-Jährige am Unfallort.

Zur Unfallaufnahme wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam eingesetzt. Die B54 ist aktuell noch aufgrund der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen der Fahrbahn zwischen den o.g. Anschlussstellen voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

