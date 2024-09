POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Fußgänger angefahren

Rückwärts fuhr am Donnerstag um 12 Uhr ein 62-jähriger Lenker eines Hyundai aus einem Grundstück auf die Waiblinger Straße aus. Hierbei übersah er einen in diesem Moment hinter dem PKW vorbeilaufenden 38-jährigen Mann und fuhr diesen an. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente für eine Betäubungsmittelbeeinflußung bei dem 62-Jährigen, weswegen eine Blutentnahme im Krankenhaus abgeordnet wurde.

Wasseralfingen: Unfall im Kreisverkehr

Eine 69-jährige Lenkerin eines Mitsubishi übersah am Donnerstag gegen 13 Uhr am Kreisverkehr Stiewingstraße eine bereits im Kreisverkehr fahrende 35-jährige Seat-Lenkerin und stieß mit diesem PKW zusammen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Beuren: Auto überschlägt sich

Am Donnerstag gegen 14.15 Uhr befuhr eine 32-jährige Lenkerin eines VW die Hohenloher Straße (L1080) von Hohenlohe in Richtung Beuren. Aufgrund von starkem Hagel kam sie von der Fahrbahn woraufhin sich das Fahrzeug in der Wiese überschlug. Die Fahrerin, die wohl nicht angeschnallt war, wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den eintreffenden Rettungskräften befreit werden. Anschließend wurde sie mit vermutlich schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die L1080 war zur Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten Fahrzeugs bis etwa 15.30 Uhr voll für den Verkehr gesperrt.

