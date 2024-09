Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Donnerstagabend kam es bei Wertheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Der Lenker eines Audis fuhr gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 506 von Reicholzheim in Richtung Wertheim. Nach einer langgezogenen Linkskurve, kam der Fahrer, wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem hölzernen Mast. Das Fahrzeug begann sich daraufhin zu überschlagen und blieb schließlich einige hundert Meter weiter auf dem Dach in einem Feld liegen. Die 23-jährige Beifahrerin wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ein 20-Jähriger und ein 40-Jähriger wurden ebenfalls schwer verletzt, konnten sich aber vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der 20-Jährige wurde ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert, der 40-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben darüber machen können, wer am Steuer des Wagens saß, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 60040 bei der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Zusammenstoß auf der Landesstraße 512

Bei Tauberbischofsheim stießen am Donnerstagmorgen zwei Autos zusammen. Eine 30-Jährige war gegen 6.30 Uhr in ihrem VW von Distelhausen in Richtung Grünsfeld unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße 290 in Richtung Tauberbischofsheim abbiegen. Vermutlich übersah die Frau den entgegenkommenden Opel einer 58-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Igersheim: Oldtimer in Flammen

Ein alter VW Käfer geriet am Donnerstagnachmittag in Igersheim in Brand. Der Besitzer des Wagens fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Erlenbachtalstraße, als der VW vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geriet. Das Auto brannte fast vollständig aus, konnte aber schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

