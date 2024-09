Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wüstenrot-Neuhütten: Einbruch in Vereinsgaststätte - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag veschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Vereinsgaststätte in Wüstenrot-Neuhütten. Die beiden Männer drangen gegen 3 Uhr in das Gebäude in der Öhringer Straße ein und brachen im Inneren eine weitere Tür auf. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine Geldkassette entwendet. Die Täter wurden während der Tat durch eine Überwachungskamera gefilmt. Es soll sich um einen großen, hageren Mann mit hellem Kapuzenpullover und einen kleineren, kräftigen Mann mit schwarzem Kapuzenpullover mit auffälligem Druck auf der Vorder- und Rückseite gehandelt haben. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Obersulm unter der Telefonnummer 07130 4009370 entgegen.

