POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2024

Heilbronn (ots) - Elztal-Neckarburken: Mann durch Garagendach gebrochen Ein 60-Jähriger musste am Mittwochvormittag nach einem Unfall in Elztal-Neckarburken in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte gegen 10.30 Uhr das Dach seiner Garage in der Bahnhofstraße betreten als eine Platte unter ihm ...

mehr