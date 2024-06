FW Lage: MANV10 - PKW in Personengruppe / Lage, Bielefelder Str. - 06.06.2024 - 14:16 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Lage

Lage, Bielefelder Str. - 06.06.2024 - 14:16 Uhr

Lage (ots)

Heute um 14:16 Uhr wurde die Feuerwehr Lage mit dem Stichwort MANV10 - PKW in Personengruppe in die Bielefelder Straße alarmiert. Im Bereich Bielefelder/Hasselstraße war ein PKW in die Baustelle gefahren. Allerdings war hier nur eine Person betroffen, so dass nicht klar war, ob es sich hierbei um die gemeldete Unfallstelle handelte, oder an anderer Stelle tatsächlich das gemeldet Ereignis wäre. Durch Feuerwehr und Polizei wurde daher der Bereich bis in die Innenstadt und bis nach Kachtenhausen erkundet, allerdings ohne Feststellung. Durch Rückfrage beim Meldenden kam heraus, dass es sich um den Unfall an der Hasselstraße handelte. An der Einsatzstelle wurde der Patient aber bereits durch den Rettungsdienst behandelt, hier war kein Einsatz für die Feuerwehr mehr erforderlich. Es war somit ein Alarm in guter Absicht. Die vielen anrückenden Rettungsdienstkomponenten aufgrund des Alarmstichwortes sorgten für ein Verkehrschaos in der Innenstadt. U.a. ging auch der Rettungshubschrauber Christoph 13 aus Bielefeld auf dem angrenzenden Feld zur Landung.

