POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Colnrade +++ Sperrung der Kreisstraße zwischen Twistringen und Colnrade

Der Fahrer eines Sattelzuges hat am frühen Montag, 26. Februar 2024, gegen 05:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Colnrade leichte Verletzungen erlitten. Es entstanden hohe Sachschäden. Für die Bergung des Gespanns ist eine Vollsperrung erforderlich.

Der 33-jährige Mann aus Polen befuhr mit einem mit Kartoffeln beladenen Sattelzug die Twistringer Straße in Richtung Colnrade. Zwischen der Kreisgrenze Diepholz und der Ortschaft Holtorf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den aufgeweichten Grünstreifen und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Sattelzug entstanden Schäden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Außerdem wurde der Grünstreifen erheblich aufgewühlt und dadurch beschädigt.

Zunächst wurde durch die Straßenmeisterei eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Ab ungefähr 12:00 Uhr war die Twistringer Straße zwischen Holtorf und Abbentheren voll gesperrt. Für die Bergung wird ein Zeitansatz von ungefähr fünf Stunden veranschlagt.

