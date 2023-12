Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Wettbüro

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Wettbüro in der Ludwigstraße geriet in der Nacht zum Samstag (16.12.), kurz vor 3.00 Uhr, in das Visier von zwei dunkel gekleideten Einbrechern. Die Täter verschafften sich durch die Eingangstür gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten, flüchteten aber unvermittelt nach Auslösung der Alarmanlage ohne Beute vom Tatort.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

