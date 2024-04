Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrer drängelt und gefährdet Besatzung eines zivilen Streifenwagens

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Dichtes Auffahren und gefährliches Überholmanöver: So bahnte sich ein Autofahrer am vergangenen Dienstagmorgen auf der Bergstraße in Höhe des Nettelstedter Bergsees seinen Weg frei. Doch rechnete der Fahrer eines Citroen nicht mit einem Zivilwagen der Polizei.

Gegen neun Uhr näherte sich auf der Bergstraße in Richtung Nettelstedt kurz vor der Kombination aus Rechts-Links-Kurve ein Citroen dem Zivilwagen von hinten so nahe, dass im Rückspiegel das Kennzeichen des Autos nicht mehr zu erkennen war. Nachdem beide Fahrzeuge die Linkskurve passiert hatten und sich nun bergauf der nächsten scharfen Rechtskurve näherten, setzte der Citroen-Fahrer zum Überholvorgang an. Trotz des Gegenverkehrs und der fehlenden Möglichkeit, die kurvenreiche Strecke einzusehen, ließ der Fahrzeugführer nicht von seinem Vorhaben ab. Um eine Kollision des Überholenden mit dem Gegenverkehr abzuwenden, sah sich die Fahrerin des Polizeiwagens gezwungen, ihr Fahrzeug abzubremsen. Nur so konnte der Citroen noch rechtzeitig wieder vor ihr einscheren und seine tempohafte Fahrt unversehrt fortsetzen. Ein direktes Anhalten des schnell davonfahrenden Autofahrers war auch im Anschluss nicht möglich.

Im Rahmen von Ermittlungen konnte ein 60-Jähriger aus Bad Oeynhausen als Fahrzeugführer identifiziert werden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie Straßenverkehrsgefährdung zu.

Falls sich der Fahrer des entgegenkommenden Autos an sie Situation erinnert, wird er gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 beim Verkehrskommissariat Bad Oeynhausen zu melden.

