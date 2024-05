POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Brand eines Gebäudes

Calw (ots) - Unbekannte sind in einem Gewerbepark in ein Logistikzentrum eingebrochen und haben Gerätschaften im Wert von rund 16.000 Euro entwendet. In der Zeit zwischen Dienstag, 30.04.2024, 17:00 Uhr und Montag, 06.05.2024, 07:00 Uhr betraten die Täter einen Rohbau am Standort "Lindenrain" und öffneten gewaltsam einen Baucontainer. Im Anschluss verließen sie unerkannt den Tatort. Sabine Maag, Pressestelle ...

mehr