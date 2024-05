POL-Pforzheim: (CW) Calw - Vielzahl an Baumaschinen entwendet

Wildberg (ots) - Am Nachmittag des 05.05.2024 wurde das Polizeipräsidium Pforzheim über eine mögliche Bedrohungslage in Kenntnis gesetzt und führte in der Folge, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Tübingen umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich am Sonntag, in einer ...

mehr