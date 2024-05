Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Polizeieinsatz nach Verdacht einer Bedrohungslage

Wildberg (ots)

Am Nachmittag des 05.05.2024 wurde das Polizeipräsidium Pforzheim über eine mögliche Bedrohungslage in Kenntnis gesetzt und führte in der Folge, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Tübingen umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich am Sonntag, in einer Wildberger Wohnung, eine 41-jährige Frau, welche offensichtlich von einem ebenfalls anwesenden 53- jährigen Mann bedroht wurde. Aufgrund der Gesamtumstände musste davon ausgegangen werden, dass der 53-jährige Tatverdächtige im Besitz einer Schusswaffe war und die 41- Jährige am Verlassen der Wohnung hinderte. Zwischen den Personen besteht eine Vorbeziehung.

Am Montag, vor 2 Uhr, konnten Spezialkräfte der Polizei Baden-Württemberg die Frau, den Tatverdächtigen und eine weitere Person, welche ebenso in einer Beziehung zu den Beteiligten steht, nach dem Betreten des Hauses feststellen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Alle Beteiligten waren körperlich unversehrt.

Die Kriminalpolizeidirektion Calw führt umfangreiche Ermittlungen, insbesondere zu der Tathandlung und dem Motiv. Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlasse.

Eine konkrete Gefährdung von Personen außerhalb des betreffenden Objektes lag über den gesamten Einsatzzeitraum nicht vor.

Staatsanwalt Lukas Bleier, Staatsanwaltschaft Tübingen Benjamin Koch, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

