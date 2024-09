POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Ahorn: Hoher Schaden bei Regenunfall

Vermutlich weil ein 58-Jähriger am Mittwochvormittag die Geschwindigkeit seines Wagens nicht an die Witterungsverhältnisse anpasste, kam es auf der Autobahn 81 zu einem Verkehrsunfall. Der Mann fuhr gegen 11.30 Uhr in seinem BMW zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Ahorn, als er bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen begann sich zu drehen und schleuderte schließlich mehrfach gegen die Leitplanke, bevor er auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes "Herrenholz" zum Stillstand kam. Der 58-Jährige blieb unverletzt, jedoch war sein Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Fahrzeug und den Leitplanken schätzt die Polizei auf rund 32.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Scheiben von Fahrzeugen zertrümmert

Nachdem auf dem Gelände eines sanierungsbedingt geschlossenen Freibads in Tauberbischofsheim in der Nacht auf Mittwoch zwei Fahrzeuge beschädigt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 18.45 Uhr am Dienstagabend und 6.30 Uhr am Mittwochmorgen verschafften sich Unbekannte Zugang zu dem Gelände in der Vitryallee und schlugen an einem PKW und einem Bauwagen mehrere Scheiben ein. Die Fahrzeuge wurden durchwühlt, ersten Erkenntnissen nach wurde aber nichts entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch rund um das Freibad verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Unbekannte beschädigen im Kurpark zahlreiche Liegen

Im Bad Mergentheimer Kurpark verursachten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Personen warfen zwischen 21 Uhr und 7 Uhr in der Nähe des Sitzes der Kurverwaltung knapp 15 Stühle und Sonnenliegen auf einen großen Haufen und beschädigten dabei viele der Möbelstücke. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

