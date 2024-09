POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Schöntal: Zeugen nach Einbruch in zwei Firmen gesucht In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in zwei Firmen in der Schöntaler Felix-Wankel-Straße ein. Der oder die Einbrecher verschafften zwischen 17 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster ...

mehr