POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Schöntal: Zeugen nach Einbruch in zwei Firmen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in zwei Firmen in der Schöntaler Felix-Wankel-Straße ein. Der oder die Einbrecher verschafften zwischen 17 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu einer Produktionshalle und entwendeten Buntmetall und Werkzeuge im mittleren fünfstelligen Eurobereich. In einer benachbarten Firma brachen Täter in derselben Nacht ebenfalls über ein Fenster in das Gebäude ein und stahlen Metall im mittleren vierstelligen Eurobereich. Von beiden Tatorten wurde das Diebesgut wohl mit einem großen Fahrzeug abtransportiert. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Pfedelbach-Untersteinbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person fuhr am Dienstag gegen einen in Pfedelbach-Untersteinbach geparkten Mercedes, meldete den Schaden aber weder der Besitzerin noch der Polizei. Die Frau hatte das Fahrzeug gegen 7 Uhr am Fahrbahnrand der Mittelsteinbacher Straße abgestellt. Gegen 13 Uhr bemerkte sie, dass ihr Fahrzeug nicht mehr so stand, wie zum Zeitpunkt des Abstellens und außerdem beschädigt worden war. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer muss in diesem Zeitraum mit einem Fahrzeug gegen den Mercedes geprallt sein und diesen dadurch rund einen halben Meter weitergeschoben haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

