Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen-Hainstadt: Mann bei Verpuffung tödlich verletzt

Ein 79-Jähriger wurde am Dienstag bei einer Verpuffung in seinem Wohnhaus in Buchen-Hainstadt tödlich verletzt. Der Mann hatte einen mit einer Gasflasche betriebenen Heizstrahler in seinem Haus in der Rüdt-von-Collenberg-Straße in Betrieb genommen. Aus bislang unbekannten Gründen trat Gas aus, woraufhin es gegen 9.30 Uhr zu der Verpuffung kam. Durch die Verpuffung wurde das Gebäude beschädigt und der Bewohner lebensgefährlich verletzt. Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und eilten dem Senior zu Hilfe. Sie brachten den Mann ins Freie, wo er schließlich von Rettungskräften versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht wurde. Dort erlag der 79-Jährige am Nachmittag seinen Verletzungen. Auch ein Ersthelfer, der den Mann aus seinem Haus befreite, erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Der Schaden am Haus wird ersten Schätzungen nach mit rund 60.000 Euro beziffert.

Buchen: Unfall beim Abbiegen

Vermutlich weil eine 34-Jährige beim Abbiegen mit ihrem Mercedes zu weit ausholte, kam es am Dienstagmorgen in Buchen zu einem Verkehrsunfall. Die Frau war gegen 9.30 Uhr auf der Landesstraße 522 unterwegs als sie an der Abfahrt der Bundesstraße 27, Buchen Mitte, nach rechts abbiegen wollte. Dabei fuhr die Frau mit ihrem Wagen einen zu großen Bogen und kollidierte mit einem auf der Linksabbiegerspur wartenden Lkw. Durch den Zusammenstoß riss der Tank des Lasters auf und mehrere hundert Liter Kraftstoff liefen aus, welche von Feuerwehr und Straßenmeisterei beseitigt werden mussten. Die 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt. Die beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise rund 15.000 Euro.

Hüffenhardt/Obrigheim/Mosbach: Auffälliger Suzuki Jimny - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Nachdem der Fahrer eines dunkelgrünen Suzuki Jimny am Montagabend auf seiner Strecke von Hüffenhardt über Obrigheim bis nach Mosbach-Nüstenbach sehr auffällig fuhr und eventuell dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdete, sucht die Polizei nach Zeugen. Der 74-Jährige steuerte sein Fahrzeug gegen 19 Uhr auf der Strecke mehrfach auf die Gegenfahrbahn und fuhr über Bordsteine. Er bremste seinen Wagen aus unbekannten Gründen auch mehrere Male fast bis zum Stillstand ab. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Suzuki-Fahrers am Montagabend gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: VW auf Supermarktparkplatz beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag auf einem Parkplatz in Mosbach einen abgestellten VW. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug gegen 9.30 Uhr zunächst auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße geparkt. Gegen kurz nach 10 Uhr fuhr er weiter zu einem Discounter in der Hauptstraße, wo der Wagen bis kurz nach 12 Uhr abgestellt war. Als der Besitzer schließlich wieder an seiner Anschrift ankam, stellte er frische Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel fest. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 3.000 Euro. Auf einem der beiden Parkplätzen muss der Fahrer eines hellen Fahrzeugs an dem VW hängen geblieben sein und so die Beschädigungen verursacht haben. Der unbekannte hinterließ weder seinen Namen noch seine Adresse, sondern lediglich helle Lackspuren an dem VW. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Osterburken: Zeugen nach Schmierereien gesucht

Am Wochenende tauchten im Stadtgebiet von Osterburken mehrere neue Graffitis auf. Unbekannte hinterließen zwischen Freitag und Sonntag im gesamten Innenstadtbereich, unter anderen im Stadtpark, einem Parkhaus, an der Baulandhalle und am Bahnhof, Tags mit dem Wort "Star" und andere Schmierereien. Alle wurden mit einem schwarzen Permanentmarker angebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die "Künstler" geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell