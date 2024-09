Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.09.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: 31-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Montag wurde ein 31-jähriger Fahrzeugführer in der Leintalstraße in Heilbronn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Streife beobachtete den Mann gegen 15.45 Uhr dabei, wie er ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. Bei der anschließenden Kontrolle und verschiedenen Test ergaben sich konkrete Hinweis, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand. Der Mann gab letztlich zu, am Vorabend zwei Joints geraucht zu haben. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Fahrzeug - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Sonntag 9 Uhr und Montag 11 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Hochschule Heilbronn in der Max-Planck-Straße in Sontheim in ein Fahrzeug eingebrochen. Unbekannte Täter warfen die hintere Fensterscheibe des geparkten IVECO ein und entwendeten einen Werkzeugkasten sowie zwei Heckenscheren aus dem Inneren. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht abschließend bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Untereisesheim: E-Bike aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag, wurde in Untereisesheim aus einer Garage in der Hölderlinstraße ein hochwertiges E-Bike entwendet. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang durch eine Seitentür und stahlen ein türkisfarbenes Cube Stereo Hybrid. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wimpfen unter der Telefonnummer 07063 93340 in Verbindung zu setzen.

Weinsberg: Mit über drei Promille Unfall gebaut

Am Montagmorgen ereignete sich um kurz vor 8 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heilbronner Straße in Weinsberg. Eine 56-jährige Fahrzeugführerin kollidierte beim Rückwärtsfahren mit einem geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über drei Promille. Der Führerschein der Fahrerin wurde beschlagnahmt. Sie musste die Beamten außerdem zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Lauffen: Pizzalieferant überfallen - Zeugen gesucht

Am Montagabend wurde ein 33-jähriger Pizzalieferant in der Kirchbergstraße in Lauffen Opfer einer Körperverletzung. Der Mann wurde gegen 21.10 Uhr bei der Auslieferung zu einem vermeintlichen Kunden gelockt, der auf einer Parkbank vor der Kirche saß. Hier kamen plötzlich zwei weitere männliche Personen hinzu, wovon einer ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Dem 33-Jährigen gelang es trotzdem zu flüchten, woraufhin sich auch die drei Täter in unbekannte Richtung entfernten. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegengenommen.

Heilbronn: Einbruch auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Zwischen 13 Uhr am Samstag und 5 Uhr am Montag wurden von einem Gelände einer Firma in der Austraße in Heilbronn mehrere Kabeltrommeln entwendet. Zum Abtransport wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn zu wenden.

Neckarsulm: Zeugen nach räuberischer Erpressung am Bahnhof Neckarsulm gesucht

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Mann am Bahnhof in Neckarsulm ausgeraubt. Ein bisher unbekannter Täter weckte gegen 3.30 Uhr einen schlafenden Mann auf und zwang ihn unter Vorhalt eines kleinen Klappmessers zur Herausgabe seiner Wertgegenstände. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Er wird als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er hatte zudem einen schwarzen Drei-Tage-Bart und war dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Lauffen: Mögliche Geschädigte von Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Lauffen am Neckar sucht Zeugen oder Geschädigte eines möglichen Verkehrsunfalls. Zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 16 Uhr wurde ein VW nach einer unbefugten Nutzung durch einen 18-Jährigen beschädigt zum Eigentümer nach Brackenheim zurückgebracht. Der genaue Unfallort ist bislang unbekannt, es wird jedoch vermutet, dass der Unfall im Raum Heilbronn stattfand. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu einem beschädigten Fahrzeug in diesem Zeitraum nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

