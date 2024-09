Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Freudenberg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Landesstraße 575 verletzt. Der Mann war gegen 18 Uhr von Wessental in Richtung Boxtal unterwegs, als er auf Höhe der Antoniusmühle ein Auto überholte. Nach Beendigung des Überholvorgangs verlor der Mann aus unbekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine und kam ins Schleudern. Er prallte gegen die rechte Leitplanke, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich schwerstverletzt liegen. Er wurde von Rettungskräften versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße musste bis etwa 19.15 Uhr vollgesperrt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Weikersheim: Pedelec beschädigt - Zeugen gesucht

Ein in Weikersheim abgestelltes Pedelec wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem Unbekannten beschädigt. Die Besitzerin hatte das Fahrrad am Zaun eines Sportplatzes in der August-Laukhuff-Straße angeschlossen. Als sie gegen 23 Uhr nach ihrem Rad sah, stand es noch unbeschädigt an Ort und Stelle. Als die Frau das Pedelec am nächsten Morgen gegen 9 Uhr abholen wollte, bemerkte sie, dass das Vorderrad stark verbogen und das Fahrrad nicht mehr fahrbar war. Vermutlich hatte eine unbekannte Person gegen das Rad getreten und so die Schäden verursacht. Der Polizeiposten Weikersheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07934 99470 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell