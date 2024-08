Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Diebstahl von zwei E-Bikes und Versuch von 3 weiteren Fahrrädern - Zeugen gesucht!

In Eiterfeld am Freibad wurden am Samstag, 10.08.24 in der Zeit von 15:30 - 18:15 Uhr zwei E-Bikes im Gesamtwert von über 6000,00EUR entwendet. Außerdem wurde versucht drei weitere Fahrräder zu entwenden. Alle Fahrräder waren mit Schlössern gesichert und am Fahrradständer abgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652 96580.

Zörgiebel, POK'in

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell