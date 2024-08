Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrer schwer verletzt

Fulda (ots)

Am Samstag, 10.08.2024, wurde gegen 10:30 Uhr in Großenlüder ein Fahrradfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt. Der 55-jährige Radfahrer befuhr von Bimbach kommend die Straße An der Aspe in Richtung Großenlüder. Eine entgegenkommende Fahrerin eines Pkw Renault bog von Großenlüder kommend nach links auf das Gelände einer Tankstelle ab. Aufgrund blendender Sonne übersah die Fahrerin des Pkw den Radfahrer. Dieser versuchte noch, nach rechts auszuweichen, die rechte Fahrzeugfront des Wagens erfasste jedoch das Rad und schleuderte den Fahrer zu Boden. Der Zweiradfahrer trug einen Schutzhelm, musste aber dennoch mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad und am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

