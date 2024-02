POL-DN: Seniorin beraubt

Vettweiß (ots) - Derzeit noch Unbekannte drangen bereits in der Nacht zu Samstag (24.02.2024) in eine Bäckerei im Vettweiß ein. Sie erbeuteten Bargeld. In der zeit zwischen Freitag (23.02.2024), 19:00 Uhr, und Samstag, 04:00 Uhr, brachen der oder die Täter eine Tür auf und gelangten so in das Innere der Bäckerei. Hier stahlen sie Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Die Polizei bittet Zeugen, ...

